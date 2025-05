RÃ©sumÃ© des annonces Urban Comics pour septembre 2025

Urban Comics a fini ses annonces pour août-septembre 2025. MDCU a fait un récapitulatif des annonces faites pour chaque mois qu'on n'a pas abordées sur le site, et on termine par le mois de septembre. Un mois consacré à beaucoup de nouvelles séries, récits complets et d’intégrales.

5 septembre :

- DC x Sonic par Ian Flynn & Adam Bryce Thomas pour 15.99 €. Contenu VO : DC x Sonic the Hedgehog #1-5.

SYNOPSIS : Lorsque le maléfique Darkseid envahit Green Hills à la recherche du pouvoir ultime, Sonic et ses amis se trouvent dos au mur... Heureusement pour eux, la Ligue de Justice est en mesure d'intervenir et de leur prêter main forte ! Mais pour espérer vaincre le tyran, il leur faudra combiner leurs pouvoirs et former une nouvelle Ligue hors-du-commun.

La fusion de deux univers adorés des fans : DC et Sonic ! Une rencontre dynamique et colorée pour la rentrée !

12 septembre :

- Batman Dark Patterns Affaire #2 par Dan Watters & Hayden Sherman pour 15.99 €. Contenu VO : Batman: Dark Patterns #4-6

SYNOPSIS : Il existe à Gotham City une étrange tour, d'où résonnent les voix des vivants et des morts. La police est en alerte et encercle l'immeuble, et la tension n'en finit de monter : un officier a déjà perdu la vie, et un autre est retenu en otage à l'intérieur. Une émeute semble inévitable... à moins que Batman ne parvienne à s'infiltrer dans le bâtiment pour sauver l'officier de police disparu. Mais le Chevalier Noir découvre vite que les habitants de la tour suivent les ordres d'une voix unique et étrangement familière qui parcourt les étages... et cette voix ne s'arrêtera pas avant d'avoir eu du sang.

- Les Soeurs Seasons tome 1 par Rick Remender & Paul Azaceta pour 20.5 €. Contenu VO : The Seasons #1-4.

SYNOPSIS : Dix ans après la disparition de leurs parents bien-aimés, les soeurs Seasons ont réussi à trouver un nouvel équilibre : Summer est devenue un mannequin au top de sa popularité, Autumn une exploratrice intrépide, et Winter une artiste-peintre vivant avec la plus jeune de ses soeurs, Spring, postière aussi maladroite qu'attachante dans leur petite ville de New Gaulia. Et quand celle-ci découvre un courrier à son attention signé de la main de sa soeur Autumn, la mettant en garde contre une mystérieuse fête foraine, tout s'accélère : cette parade diabolique vient justement de s'installer en ville, et semble attirer vers elle de nombreux visiteurs qui se voient offrir une fenêtre sur leur moindres désirs... mais à quel prix ?

- Sacrifice tome 3 par Rick REMENDER, Max FIUMARA & André Lima ARAÚJO pour 18.49 €. Contenu VO : The Sacrificers #12-15.

SYNOPSIS : Toujours prisonnière et sans le moindre pouvoir, Soluna n'est plus que l'ombre d'elle-même. Quant à Pigeon, animé par une rage dévastatrice, il n'a plus qu'une idée en tête : se venger de cette société qui ne l'a jamais accepté. Et pour cela, un seul choix s'offre à lui ; celui de s'en prendre aux responsables, à ceux qui dirigent ce monde injuste : les dieux eux-mêmes !

- Superman – La Chute de Camelot (2006) par Kurt BUSIEK & Carlos Pacheco pour 23.99 €. Contenu VO : Superman #654-659, #662-664, #667, Superman Annual #13.

SYNOPSIS : Tout semble aller pour le mieux dans le monde de Superman : son mariage est plus heureux que jamais, Intergang est en fuite et Metropolis est l'exemple même d'un Camelot moderne. Mais même l'Homme d'Acier n'est pas assez puissant pour éviter le désastre lorsqu'un Ancien sorcier prophétise la chute de Camelot !

- Superman La Légion des Super-héros (2006) par Geoff JOHNS, Gary Frank & George Pérez pour 26 €. Contenu VO : Action Comics #858-864 & Final Crisis: Legion of Three Worlds #1-5.

SYNOPSIS : Lorsqu'il était adolescent, Clark Kent a rejoint la Légion des Super-Héros, un groupe de jeunes justiciers venus du 31e siècle. Mais aujourd'hui, Superman est contacté par ces derniers pour sauver leur futur désormais dystopique. L'Homme d'Acier arrivera-t-il à remettre sur le droit chemin une humanité désabusée sous la coupe d'une Ligue de Justice xénophobe ?

19 septembre :

- Fear agent intégrale tome 1 par Rick REMENDER, Tony Moore & Jérôme OpeÑa pour 31 €. Contenu VO : Fear Agent #1-11 + Fear Agent - The Last Goodbye #1-4.

SYNOPSIS : Mercenaire usé par une vie passée à frôler de trop près la mort au sein des Fear Agents, Heath Houston trouve son unique réconfort dans le fond des bouteilles de whisky qu'il sème d'un bout à l'autre de la galaxie. Mais quand un complot d'extraterrestres vise à détruire l'Humanité, le dernier des Texans doit faire un choix : trinquer à la mort de son espèce ou sortir de sa dépression et tout faire pour la sauver !

- Saga intégrale tome 1 par Brian K. Vaughan & Fiona Staples pour 36 €. Contenu VO : Saga #1-15.

SYNOPSIS : Un univers sans limite, peuplé de tous les possibles. Une planète, Clivage, perdue dans la lumière froide d'une galaxie mourante. Sur ce monde en guerre, la vie vient d'éclore. Deux amants que tout oppose, Alana et Marko, donnent naissance à Hazel, un symbole d'espoir pour leurs peuples respectifs. L'espoir, une idée fragile qui devra s'extraire du chaos de Clivage pour grandir, s'épanouir et conquérir l'immensité du cosmos.

- The Moon Is Following Us par Daniel Warren JOHNSON & Riley Rossmo pour 25 €. Contenu VO : The Moon is following Us #1-10.

SYNOPSIS : Sam et Duncan LaMarr aiment leur fille de six ans, Penny, plus que tout au monde. Mais il y a six mois, elle a été enlevée par la Cascade, une force maléfique qu'ils comprennent à peine. Sam et Duncan doivent maintenant embarquer dans une quête épique aux frontières de la réalité et se battre aux côtés des êtres magiques que Penny chérissait pour tenter de la récupérer et de la ramener dans notre monde... avant qu'elle ne disparaisse à jamais.

- The Weatherman intégrale par Jody LEHEUP & Nathan FOX pour 36 €. Contenu VO : The Weatherman Volumes 1-3.

SYNOPSIS : Nathan Bright avait tout pour lui : une superbe petite amie, un chien attachant et le poste le plus en vue de Mars, celui de présentateur météo. Son quotidien va cependant prendre un tour inédit lorsqu'on l'accuse d'être à l'origine de l'attaque terroriste qui raya dix-huit milliards d'individus de la surface de la Terre. Est-il cependant vraiment responsable d'un tel crime ? Sa tête mise à prix, le présumé coupable trouvera protection auprès de l'agent Amanda Cross... si celle-ci parvient à maîtriser son envie de lui coller une balle dans la tête.

26 septembre :

- Batman Silence 2 – Chapitre 3 par Jeph Loeb & Jim Lee pour 5.9 €. Contenu VO : Batman #160.

SYNOPSIS : Vingt ans après la publication de Batman SILENCE, récit fondateur du Chevalier Noir , Jeph Loeb (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence . Un récit épique pour une nouvelle étape majeure de la mythologie du Chevalier Noir .

- La Guerre par Garth ENNIS & Becky CLOONAN pour 20.5 €. Contenu VO : The War in Hello Darkness #1-6 & 8.

SYNOPSIS : New York. Huit amis réunis autour d'un verre échangent vivement sur l'actualité, les décisions prises par les puissants de ce monde et les rumeurs plus ou moins complotistes qui circulent sur les réseaux sociaux. Chacun y va de ses spéculations, les plus optimistes comme les plus alarmistes, sans se douter que le danger n'est désormais plus une crainte abstraite, mais bien un danger imminent venu frapper sur leur sol. L'apocalypse, c'est pour maintenant.

- New Gods tome 1 par Ram V, Evan Cagle & Collectif pour 19 €. Contenu VO : The New Gods #1-6.