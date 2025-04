Tony Revolori (Flash Thompson) veut être l'Agent Venom

C'est lors d'une interview avec The Direct que l'acteur Tony Revolori, qui tient le rôle de Flash Thompson dans la dernière trilogie Spider-man en date, est venu sur le sujet de l'Agent Venom . Pour lui, incarner ce personnage serait tout simplement un rêve. Voici ce qu'il a déclaré :

Ouais, vous savez, j’ai lu les comics que tout le monde a lu. Je serais vraiment, vraiment excité de faire quelque chose comme ça. Ce serait vraiment cool. Je n’ai aucune idée de quoi, ni si, ni quand, ni peut-être. On verra bien. Écoutez, j'espère le faire, je rêve de le faire. Et nous verrons si cela se produit un jour.

A présent, reste à savoir si son souhaite est réalisable. Côté comics, il n'y a aucun problème. C'est bien Flash Thompson qui est l'Agent Venom . Côté "préparation de terrain", on est pas mal non plus. Après tout, il est fait mention d'un soldat Thompson qui aurait perdu l'usage de ses jambes dans Venom: The Last Dance. Par contre, niveau Sony, cela pourrait déjà bloquer un peu plus. Car si le studio désirait, au préalable, faire un Venom 4 sans Venom , il a annoncé dernièrement vouloir arrêter là les frais avec les spin-off Spider-Man (et nous l'en remercions, nous nous étions d'ailleurs exprimés sur le sujet ici).