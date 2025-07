Débarquement d'un Predator d'un nouveau genre dès demain ?

La preview de Predator: Black White and Blood #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit et dessiné par un collectif d'auteurs (dont Joe Kelly du côté des scénaristes). Edité par Marvel, il sortira ce mercredi 9 juillet pour 5.99$.

UNE SÉRIE D'ANTHOLOGIE TOUTE NOUVELLE AVEC CERTAINS DES NOMS LES PLUS ÉTONNANTS DES COMICS ! Avec Joe Kelly (SPIDERMAN INCROYABLE, DAREDEVIL, DEADPOOL) et Álvaro López (CAPTAIN MARVEL, MÉFIEZ-VOUS DU PLANÈTE DES SINGES) vient une nouvelle interprétation déroutante de Predator ! Un jeune Predator essayant de faire ses preuves rôde sur la frontière australienne, mais sa chasse tourne mal. Une rencontre avec des humains d'une colonie pénitentiaire changera la trajectoire de la vie de tout le monde et emmènera les lecteurs dans un voyage jamais vu auparavant dans l'univers de Predator ! Avec des histoires de créateurs superstars comme Eliot Rahal et Sarah Gailey, cette anthologie est un must pour tous les fans de Predator et de bandes dessinées !