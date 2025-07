Fantastic Four: First Steps : Nouveaux posters et nouvelles vidéos

Ces derniers jours, pas mal de nouvelles choses liées au prochain opus Marvel, Fantastic Four: First Steps, ont été dévoilées. Nous avons donc décidé de tout vous mettre dans une seule et même news.

Tout d'abord, veuillez noter qu'une nouvelle vague de posters ont été mis en avant sur la toile. Cette fois, ils nous viennent tout droit du marché asiatique. Vous les trouverez en fin de news.

Pour ce qui est des vidéos, il y en a deux. La première est une vidéo en mode "behind the scenes" qui vous permet de voir un peu l'envers du décor tandis que la seconde est un extrait du film que l'on pourrait appeler "repas de famille". Vous trouverez les deux vidéos ci-dessous :

Pour aller plus loin :