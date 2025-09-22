  1. Accueil
Une première scène coupée diffusée pour Fantastic Four: First Steps

Une première scène coupée diffusée pour Fantastic Four: First Steps

On en a parlé plus d'une fois. Lors du montage final de Fantastic Four: First Steps, de nombreuses scènes ont été coupées du film. La plus connue est celle avec John Malkovich (une coupure qui a sous-entendu la disparition de l'acteur au sein du film). Aujourd'hui, l'une d'elle a été dévoilée par Marvel. Il s'agit d'une scène très secondaire entre Sue Storm et Mole Man. Voici la vidéo :

 

 

Rien de bien extraordinaire donc. A voir si la donne change avec les suivantes.

Fiche Technique

Les Quatre Fantastiques : Premiers pas

Sortie : 23 Juillet 2025
Pas de note
Réalisé par
  • Matt Shakman
Synopsis

  • Dans les années 1960, dans un New York alternatif aux allures rétrofuturiste, l'équipe de super-héros des Quatre Fantastiques fait face à l'arrivée de Galactus, le dévoreur de Mondes.


