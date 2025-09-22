Une première scène coupée diffusée pour Fantastic Four: First Steps

On en a parlé plus d'une fois. Lors du montage final de Fantastic Four: First Steps, de nombreuses scènes ont été coupées du film. La plus connue est celle avec John Malkovich (une coupure qui a sous-entendu la disparition de l'acteur au sein du film). Aujourd'hui, l'une d'elle a été dévoilée par Marvel. Il s'agit d'une scène très secondaire entre Sue Storm et Mole Man. Voici la vidéo :

Rien de bien extraordinaire donc. A voir si la donne change avec les suivantes.

