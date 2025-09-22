Wonder Man #1 disparaît du planning de Marvel

Wonder Man dans une nouvelle série solo, on vous en parlait dès le mois d'août. L'idée était simple : une nouvelle série TV autour du personnage en décembre donc le lancement d'un nouveau comics autour de ce même personnage en décembre. Sauf que voilà, visiblement, les plans ont changé. Le comics Wonder Man #1 par Gerry Duggan et Mark Buckingham a tout simplement disparu des plannings. Officiellement, il n'y a plus de comics Wonder Man de prévu en décembre.

Actuellement, Marvel n'a fait aucune déclaration sur le sujet. Du côté des sites US, il y a deux possibles explications qui sortent du lot. La première, la plus simple, est que la date de diffusion de la série TV a changé et que Marvel va prochainement communiquer sur le sujet. La deuxième, plus hypothétique encore, cela serait dû au retard d'un autre comics (possiblement Ultimate Incursion #5). Un comics qui devait avoir un impact direct sur le nouveau titre mais qui, de par son retard, a obligé Marvel à repousser également Wonder Man.

Affaire à suivre !