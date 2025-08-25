Une nouvelle série Wonder Man en décembre

Oh ben tiens ! En même temps que la série TV dis donc !

C'est à travers les sollicitations du mois de décembre que l'info est tombée. Une nouvelle série Wonder Man va être lancée dès le mois de décembre. Elle sera écrite par Gerry Duggan et dessinée par Mark Buckingham. Duggan ne sera pas trop perdu puisqu'il était en charge de West Coast Avengers dont le dernier numéro sort ce mercredi. Une série dans laquelle nous avions en tant que leader du groupe... Wonder Man !

Voici le synopsis de la série :

VIVRE ET MOURIR À L.A.! SIMON WILLIAMS était un vilain. SIMON WILLIAMS est un Vengeur. SIMON WILLIAMS était mort. SIMON WILLIAMS est un acteur vivant. SIMON WILLIAMS était ami avec TREVOR SLATTERY. SIMON WILLIAMS est… WONDER MAN — et il a de gros ennuis. GERRY DUGGAN & MARK BUCKINGHAM vous proposent un livre que vous n'oublierez pas de sitôt — ne ratez pas ce qui promet d'être l'un des livres les plus discutés de l'année !

Edité par Marvel, le titre sera au prix de 4.99$.

Bien sûr, cette annonce n'est pas anodine puisque, pour rappel, la série Wonder Man est prévue pour la fin d'année sur Disney+.