  1. Accueil
  2. Actualités
  3. [Preview VO] Mortal Thor #1

[Preview VO] Mortal Thor #1

25 Aout 2025 par Jeff 0 aipt
[Preview VO] Mortal Thor #1

En avril, nous vous dévoilions que le titre autour de Thor allait passer de Immortal Thor à Mortal Thor et reprendre la numérotation à zéro. Aujourd'hui, c'est la preview de ce nouveau Mortal Thor #1 qui a été dévoilée. Il est toujours écrit par Al Ewing et dessiné par Pasqual Ferry. Edité par Marvel, il sort ce mercredi 27 août pour 4.99$.

LA LÉGENDE COMMENCE ! Les mythes nordiques parlent de dieux qui ont marché sur Terre, accomplissant de grands actes pour les mortels qui croyaient en eux. Mais Asgard n'est pas réel, et ne l'a jamais été. Les dieux n'ont jamais plané dans nos cieux, n'ont jamais été aux côtés de nos héros, n'ont jamais lutté pour la gentillesse ou la justice. Ce n'était qu'une histoire. Personne ne vient nous aider. Mais quelque part dans la ville… un homme se réveille. Un homme avec un marteau.

 

 

  

Partagez cet article !
Ça peut vous intéresser
Une nouvelle série Wonder Man en décembre

Une nouvelle série Wonder Man en décembre

25 Aout 2025

Oh ben tiens ! En même temps que la série TV dis donc !

Votre avis sur Les Quatre Fantastiques (séance de rattrapage)

Votre avis sur Les Quatre Fantastiques (séance de rattrapage)

24 Aout 2025

Dites-nous tout !

Votre avis sur Les Quatre Fantastiques: Premiers pas

Votre avis sur Les Quatre Fantastiques: Premiers pas

23 Aout 2025

Dites-nous tout !

Écrire un avis

Avis (0)

Pas d'avis pour le moment.
Publicité
Facebook
Partenaire