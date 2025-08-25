[Preview VO] Mortal Thor #1

En avril, nous vous dévoilions que le titre autour de Thor allait passer de Immortal Thor à Mortal Thor et reprendre la numérotation à zéro. Aujourd'hui, c'est la preview de ce nouveau Mortal Thor #1 qui a été dévoilée. Il est toujours écrit par Al Ewing et dessiné par Pasqual Ferry. Edité par Marvel, il sort ce mercredi 27 août pour 4.99$.

LA LÉGENDE COMMENCE ! Les mythes nordiques parlent de dieux qui ont marché sur Terre, accomplissant de grands actes pour les mortels qui croyaient en eux. Mais Asgard n'est pas réel, et ne l'a jamais été. Les dieux n'ont jamais plané dans nos cieux, n'ont jamais été aux côtés de nos héros, n'ont jamais lutté pour la gentillesse ou la justice. Ce n'était qu'une histoire. Personne ne vient nous aider. Mais quelque part dans la ville… un homme se réveille. Un homme avec un marteau.