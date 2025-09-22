L'action de Disney baisse, Mark Ruffalo et Pedro Pascal soutiennent Jimmy Kimmel

Depuis quelques jours, l'action de Disney baisse. Une petite période creuse ? Pas sûr, et l'acteur Mark Ruffalo ne le pense pas non plus. Retour en arrière !

Il y a quelques jours, Charlie Kirk a été assassiné (toutes les infos on parle, on ne revient donc pas sur ce point précis). De là, Donald Trump s'est dit extrêmement attristé par la mort de son ami. Quelques jours plus tard, à la maison blanche, un journaliste demande à Donald Trump un truc du genre "votre ami est mort il y a un jour et demi à présent. Comment vous sentez-vous ?". Ce à quoi Trump répond, à peu près, "ça va super bien, comme vous le voyez les travaux de la Maison Blanche avancent bien, il était temps !". Cette réponse totalement lunaire a poussé l'animateur Jimmy Kimmel lors de son late night Jimmy Kimmel Live à reprendre l'extrait et à se moquer gentiment du total détachement du président. Mais visiblement... pas assez gentiment selon certains puisque l'émission a été arrêtée pour une durée indeterminée (bon, il avait également expliqué que, de son point de vue, cette mort avait lancé une sorte d'opportunisme politique). Une décision prise par... Disney (l'émission était diffusée sur le réseau ABC qui appartient à Disney).

De là, de très nombreuses personnalités ont apporté leur soutien à Jimmy Kimmel comme Tatiana Maslany ou encore Pedro Pascal aka Mister Fantastic qui a déclaré sur Instagram :

Je suis à tes côtés, Jimmy Kimmel live, défendons la liberté d'expression, défendons la démocratie.

Aujourd'hui, c'est Mark Ruffalo qui s'exprime sur le sujet. L'acteur qui tient le rôle de Bruce Banner au sein du MCU a répondu à un post qui révélait que l'action de Disney avait chuté de 7% depuis le suspension de l'émission. Voici ce qu'il a déclaré :

Ça va descendre beaucoup plus bas s'ils annulent son émission. Disney ne veut pas être ceux qui ont brisé l'Amérique.

Il ajoute :

Mon industrie ne comprend pas vraiment ce qui se passe en ce moment, mais ce qu'elle comprend, c'est que notre liberté d'expression est attaquée.

Il est de notoriété publique que Disney n'a jamais aimé se mettre les politiques à dos d'où leur action rapide et radicale. Mais pas sûr qu'ils s'attendaient à un tel retour de flamme. A voir si cela change quelque chose. Après tout, Trump avait déclaré que la suspension de l'émission était une "excellente nouvelle pour l'Amérique".