[Preview VO] Battleworld #1

Annoncé en juin, la preview de Battleworld #1 a finalement été dévoilée. Edité par Marvel, il est écrit par Christos Gage et est dessiné par Marcus To avec une cover de Leinil Yu. Il sortira le 24 septembre pour 4.99$.

"VAINQUEZ VOS ENNEMIS, PROUVEZ VOTRE VALEUR ET TOUT CE QUE VOUS DÉSIREZ SERA VOTRE DANS LE MONDE À VENIR !" Le Battleworld des Secret Wars est de retour ! Des héros de tout le Multivers sont rassemblés sur un monde en patchwork pour mener leurs propres Secret Wars pour la survie de leurs timelines ! Qui ou quoi a créé ce Battleworld, et dans quel néfaste but ? Entrez dans l'univers de Maestro. Est-il ami ou ennemi ?