Scarlett Johansson (ex Black Widow) génère le plus de recettes à Hollywood (merci, Jurassic World Rebirth)

Un peu de chiffres cela vous dit ?

Malgré le succès critique assez négatif, Jurassic World Rebirth est un gros succès un box office puisqu'il a déjà rapporté 318 millions de dollars au box office et ce, en seulement six jours. Un chiffre qui change le classement des acteurs qui génèrent le plus de recettes au box office puisqu'il fait passer Scarlett Johansson de la troisième à la première place !

Bien sûr, si c'est Jurassic World qui l'a fait passé à la première place, on peut aussi remercier le MCU (pas uniquement, mais quand même !). En effet, l'actrice a généré 14.8 milliards de dollars au box office dont une bonne partie provient des films de la team Disney / Marvel : Avengers: Endgame ($2.7 milliards), Avengers: Infinity War ($2 milliards), Avengers ($1.5 milliards), Avengers: Age of Ultron ($1.4 milliards), Captain America: Civil War ($1.1 milliards), Captain America: The Winter Soldier ($714 millions), and Iron Man 2 ($621 millions).

A noter qu'il existe un autre lien avec les comics puisque lorsque Johansson est passée de la troisième à la première place, elle est en réalité passée devant Samuel L. Jackson (Nick Fury) et Robert Downey Jr. (Tony Stark). Les deux hommes pourront donc se dire qu'ils sont descendus dans le classement mais que cela reste "en famille".