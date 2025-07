Marvel confirme que Paul Walter Hauser est le Mole Man

La preview de The Fantastic Four: First Steps #1 a été dévoilée. Un comics qui reprend l'apparence des acteurs et qui, grâce à des petits malins qui ont déjà pu se procurer le numéro, nous confirme, au passage, que l'acteur Paul Walter Hauser sera bien le Mole Man. Voyez plutôt :

La preview :

D'autres images tirés du numéro :

Tiré de l'univers du film à venir, autorisé par la Future Foundation ! Il y a quatre ans, le monde a été transformé lorsqu'un incroyable quatuor doté de pouvoirs cosmiques s'est révélé au public avec ses capacités étonnantes ! Depuis ce temps, ils sont devenus mondialement connus sous le nom des Quatre Fantastiques ! Maintenant, pour célébrer cet anniversaire, Marvel Comics raconte leur tout premier exploit qui a sauvé notre ville d'une destruction imminente ! MATT FRACTION et MARK BUCKINGHAM vous apportent cette toute nouvelle aventure marquant le moment où toute l'histoire a changé !

Pour rappel, The Fantastic Four: First Steps #1 est écrit par Matt Fraction et est dessiné par Mark Buckingham. Il sortira ce mercredi 9 juillet pour 4.99$.

Pour aller plus loin :