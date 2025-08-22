  1. Accueil
  Your Friendly Neighborhood Spider-Man, la saison 2 sera plus grande, plus tragique et plus fun

22 Aout 2025 par Jeff 0 cbm
C'est lors d'un échange avec The Direct que le comédien Aleks Le, qui tient le rôle d'Amadeus Cho dans l'animé, a pris la parole sur la tournure de la saison 2 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Selon lui, elle sera plus grande, plus tragique et plus fun. Voici ce qu'il a déclaré :

La seule chose que je puisse teaser, c'est que cela sera comme la saison 1 mais de plus en plus grand, tragique et fun. Ouais, c'est génial. Les gens sur cet animé sont incroyables. Mon ami Jeff Trammell, qui est le showrunner, il fait un travail incroyable, et je suis tellement heureux que la série ait été si bien reçue, et je suis tellement excité de voir tout ceci dans cette nouvelle saison.

A noter que suite à cette déclaration, le showrunner s'est également exprimé :

Il a raison ! Nous allons encore plus loin et élevons le drame et les menaces pour la saison 2. Nous y travaillons dur et avons hâte que vous voyiez ce que nous avons prévu ensuite pour votre Friendly Neighborhood Spider-Man !

Pour rappel, la saison 2 est bien en production mais aucune date n'a encore été avancée.

Pour aller plus loin :

 

Fiche Technique

Votre fidèle serviteur Spider-Man

Saison : 1
Créée par
  • Jeff Trammell
Synopsis

  • Dans une réalité alternative, Norman Osborn devient le mentor de Peter Parker. Le jeune homme, qui peine à s'intégrer au lycée, fait ses premiers pas dans le costume de Spider-Man avec l'aide du scientifique à la tête d'Oscorp.


Voir la Fiche

