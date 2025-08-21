Stephanie Pillips abandonne le titre Phoenix

C'est sur les réseaux sociaux que Stephanie Pillips a annoncé la chose. La scénariste de la série Phoenix va mettre fin à son run avec la sortie de Phoenix #15. Ce n'est pas que le titre ne fonctionne pas (bien au contraire). C'est bien une volonté de sa part de s'essayer à autre chose. Voici ce qu'elle a déclaré :

Phoenix #15 sort le mois prochain, en septembre, et j'ai des infos à ce sujet. Cela sera mon dernier numéro sur Phoenix, et avant que vous ne paniquiez, le titre n'a pas été annulé, les ventes sont extraordinaires, les lecteurs sont extraordinaires.

La scénariste a avancé deux raisons concernant son choix. La première, qui est tout à son honneur, est le fait qu'elle part du principe que son récit est terminé et qu'elle ne veut pas aller au-delà (d'autant plus qu'elle se dit très satisfaite de ce qu'elle a fait). Pour la seconde, je vais me contenter de faire mon Marlon Brando : elle a reçu une offre qu'elle ne pouvait pas refuser.

Aucune information n'a été communiquée concernant le futur projet. Par contre, Nous savons que, X-Men: Age of Revelation oblige, la série Phoenix va devenir la série Binary durant quelques temps. Une série sur laquelle nous retrouverons d'ailleurs une fois encore Stephanie Phillips. Mais après cela... mystère !