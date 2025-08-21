  1. Accueil
La réalisatrice de The Marvels, Nia DaCosta, pointe du doigt le manque de solidité du script

La réalisatrice de The Marvels, Nia DaCosta, pointe du doigt le manque de solidité du script

The Marvels est sorti en 2023. Il possède le triste record d'avoir été le film du MCU qui a fait le moins de recettes au box-office avec 200 millions au box-office mondial.

C'est lors d'un échange avec THR que sa réalisatrice, Nia DaCosta, a lancé une petite pique envers Marvel. En effet, cette dernière a pris la parole afin de parler de son prochain film : 28 Years Later: The Bone Temple, suite de la vaste blague 28 years later (de mon point de vue), lui-même la suite de l'excellent 28 jours plus tard et du correct 28 semaines plus tard. Une déclaration qui lui aura permis de faire une petite comparaison. Voici ce qu'elle a déclaré :

Faire la suite de 28 ans plus tard a été l'une des meilleures expériences de réalisation que j'ai eues. L'un des problèmes que j'ai eus avec Candyman et Marvels était l'absence d'un script vraiment solide, ce qui va toujours causer des ravages dans tout le processus. Mais Alex Garland vous remet un script, et vous êtes là en train de dire : 'C'est incroyable.' Vous n'avez vraiment pas besoin de le changer, bien que je l'ai fait, j'ai essentiellement demandé qu'il y ait plus de personnes infectées. [Rires.] C'était, en quelque sorte, ma grande contribution.

A noter qu'en début d'année, la réalisatrice avait expliqué que le film présenté au cinéma était très différente du film qu'elle avait réalisé, pointant alors du doigt le montage et les délais de Marvel.

Que pensez-vous de son analyse ? Est-ce que le script est le problème principal du film selon vous ?

