Taboo et B. Earl de retour sur Echo

Pour célébrer le Mois national du patrimoine amérindien, Marvel va remettre en avant une de ses héroïnes natives américaines. Le personnage concerné est Echo, la guerrière d’origine cheyenne et mexicano-américaine, qui aura le droit à un one-shot spécial dans la collection Marvel’s Voices. Intitulé Echo: Seeker of Truth, le comics sera écrit par Jimmy "Taboo" Gomez - surtout connu comme membre des Black Eyed Peas et animateur du podcast Comics and Kicks - en collaboration avec son partenaire de longue date, B. Earl.

Le duo avait déjà travaillé sur Echo dans la mini-série Daredevil & Echo en 2023 et signe également le prochain one-shot Ultimate Hawkeye. Le dessin sera assuré par Jim Terry, et David Mack, co-créateur d’Echo, réalisera une couverture. Il y aura d'autres couvertures, notamment de Carmen Carnero et Maria Wolf. Echo: Seeker of Truth #1 sortira le 5 novembre.

Dans cette histoire, Echo se rend à Los Angeles pour protéger sa famille d’une nouvelle menace redoutable. Au fil de son enquête, l’ancienne Avenger découvre un secret bouleversant sur ses origines, qui lui révèle un pouvoir mystérieux inédit, susceptible de redéfinir son rôle dans l’univers Marvel.

L’aventure commence lorsque sa cousine disparaît à Los Angeles. Ses recherches la mènent à Wisteria Meadows, un centre de bien-être en apparence idyllique, mais qui cache des secrets inquiétants. En enquêtant sur une série de disparitions liées à une secte, Echo est contrainte d’affronter des vérités sur elle-même qui la transformeront à jamais. Mais derrière Wisteria Meadows se cache un ennemi sans visage, aux projets bien plus dangereux qu’elle ne l’imagine.