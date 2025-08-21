  1. Accueil
21 Aout 2025 par Adrien L. 0 AIPT
Wiccan aura le droit à sa propre série

Marvel offre enfin à Wiccan sa première série solo avec Wiccan: Witches’ Road. Prévue pour décembre, il s'agira d'une mini-série de cinq numéros écrite par Wyatt Kennedy (X-Men : The Wedding Special) et dessinée par Andy Pereira, qui fait ici ses débuts chez Marvel Comics.

Le personnage, apparu pour la première fois dans Young Avengers, s’embarque dans un voyage mystique et sombre qui va pousser ses pouvoirs — et son héritage — à leurs limites. L’histoire reprend après les évènements d'Imperial de Jonathan Hickman, alors que Hulkling est grièvement blessé et que Wiccan est contraint d’emprunter la périlleuse "Route des Sorciers" (Witches’ Road). En chemin, il rencontrera un redoutable nouvel ennemi, un allié inattendu, ainsi que des révélations qui pourraient redéfinir l’ordre magique de l’Univers Marvel.

Le premier numéro de Wiccan: Witches’ Road proposera des couvertures signées Lucas Werneck, Russell Dauterman, Luciano Vecchio et d’autres, et sortira le 3 décembre.

