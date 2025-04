Urban Comics annonce un coffret Superman pour le mois d'août

Décidemment, Urban Comics met les bouchées doubles pour la sortie du film Superman de James Gunn. Après une vague de titres Nomad, des comics en pagaille et un Superman Day, l'éditeur annonce à présent un coffret comprenant trois classiques dernièrement réédités dans une édition de luxe : All-Star Superman , Superman: Up in the Sky et Superman : For All Seasons. Un coffret qui vous permettra d'avoir quelques bonus supplémentaires notamment un poster inédit.

Voici la déclaration officielle de l'éditeur comprenant le contenu du coffret :

Nous sommes fiers de vous annoncer la sortie d’un coffret Superman incluant 3 récits emblématiques de Superman : All-Star Superman , Superman Up in the Sky et Superman for All Seasons (avec une introduction de Jeph Loeb , une interview exclusive de Tim Sale et une vingtaine de pages inédites !). Le lot comprend également un poster inédit inclus dans le coffret.

Chacun de ces trois albums bénéficie d’une finition soignée : couverture en papier Wibalin, vernis sélectif et un ex-libris offert dans chaque exemplaire. Ces trois récits incontournables et complets ont inspiré James Gunn pour son prochain film Superman . Envie de découvrir les origines de cette nouvelle vision incarnée par David Corenswet ? Rendez-vous en librairie !

A noter que le coffret coûte, environ, neuf euros de plus que si vous preniez les titres séparément. Si le coffret et les bonus vous intéressent, vous avez donc de quoi vous poser la question. Par contre, si seuls les ouvrages vous intéressent, vous avez autant les trois comics sans le coffret.

L'objet sortira le 22 août.

Pour rappel, nous avions fait le point sur tout ce que l'éditeur avait préparé pour la sortie du film. Pour les intéressés, vous trouverez la vidéo ci-dessous :