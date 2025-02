[Review VF] All Star Superman, édition spéciale

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit du comics All Star Superman , écrit par Grant Morrison et dessiné par Frank Quitely. Il sort le 14 février pour 31 euros. Il contient les titres US Absolute All-Star Superman (All-Star Superman #1-12).

ALL-STAR Superman Édition Spéciale 2025 propose le récit culte de Grant MORRISON et Frank QUITELY dans un nouvel écrin, avec une couverture exclusive à l'édition française sur papier teinté Wibalin, un vernis sélectif venant enrichir le dessin, et un ex-libris d'une illustration iconique de la série.



Récit fondateur sur l'Homme d'Acier, ALL-STAR Superman présente une version du personnage condamné à mourir. Résolument tourné vers l'espoir, il décide de consacrer les jours qui lui restent à la réalisation de douze travaux surhumains, afin de laisser un legs inédit à sa planète d'adoption. Les thématiques humanistes de ce titre ont également servi d'inspiration au prochain film Superman , qui verra le premier des super-héros retrouver le chemin des salles sombres en juillet prochain. Il inaugure donc tout naturellement cette nouvelle initiative éditoriale, appelée à mettre en valeur les récits immanquables et fondateurs du DCU de James GUNN.

Et tu as toujours été Clark Kent ? Désolé, je ne te crois pas, Superman.

Il faut être honnête cinq minutes. Un tel synopsis et avec Grant Morrison aux commandes, ça a clairement de la gueule. Tout fan de Superman veut voir à quoi ressemblent les derniers jours de l'Homme d'Acier. Que veut-il faire ? Avec qui veut-il passer du temps ? A-t-il un message pour la Terre ? Voilà ce à quoi nous devons nous attendre et, merci Grant, c'est exactement ce que nous avons.

All-Star Superman est un récit touchant, plein d'espoirs et dont le nombre de scènes incroyables sont légion. La journée que le super-héros passe aux côtés d'une Lois Lane qui partage les mêmes pouvoirs que lui repose sur un facteur complètement lunaire, extrêmement facile scénaristiquement parlant, sans défi majeur et pourtant... ça marche. Mieux encore, cela nous donne une des plus belles planches de l'Histoire de Superman ce qui, excusez du peu, n'est pas rien lorsque l'on sait qu'il a été créé en 1938. C'est exactement la même chose pour le chapitre 6 qui est assez difficile à appréhender mais qui révèle un retournement de situation juste magique qui donne la larme à l'oeil.

Lex Luthor, qui passe par plusieurs statuts dans cet ouvrage, est très bien utilisé et écrit. Intelligent mais manipulateur, hautain, opportuniste, il est détestable au plus haut point. Il contraste parfaitement avec un Kent qui a été, à l'inverse, un personnage sérieux, solaire mais également maladroit, mal dans sa peau tout du long ce qui fait de ces deux personnages, sans doute, les deux facettes les plus représentatives de l'être humain.

Sans Superman , je dirigerais la planète ! Et il est en train de mourir.

Pour ce qui est de la partie graphique, Frank Quitely réalise du bon boulot sur l'ensemble de l'ouvrage. Pour le coup, il y a des différences notables entre Superman et Clark Kent ce qui est particulièrement appréciable. L'idée de Morrison de faire de Kent une sorte de lourdaud, lorsque c'est mis en scène par Quitely, cela passe du feu de Dieu. Son Superman dégage de la puissance, c'est indiscutable, et son Lex Luthor semble faire peser une menace constante sur ce qui l'entoure et ce, même lorsqu'il est supposé être aux abois. Les autres personnages ne sont pas en reste avec, notamment, Lois Lane qui est sans doute, à titre personnel, une des plus belles représentations du personnage que j'ai pu voir. Bonne colorisation, belles covers.

En bonus, vous trouverez pas mal de choses à vous mettre sous la dent : les étapes de réalisation de la couverture d'All-Star Superman #10, plus de détails sur le concept, les couvertures, les personnages, quelques pages de script, une variant cover, les biographies des auteurs ainsi qu'un recap des 12 travaux de Superman . En somme, un très bel ouvrage.