Résumé des annonces Urban Comics pour août 2025

Urban Comics a fini ses annonces pour août-septembre 2025. MDCU a fait un récapitulatif des annonces faites pour chaque mois qu'on n'a pas abordées sur le site, et on débute par le mois d’août. Un mois consacré à la nouvelle vague d’Urban Nomad, du DC Comics dans toutes les collections et d’un coffret pour les éditions prestiges des comics Superman.

22 août :

- 6 nouveaux Urban Nomads.

- Coffret Superman avec les trois Suoerman éditions prestiges et un poster inédit inclus dans le coffret pour 85 €.

- Superman : Up In The Sky Edition 2025 par Tom King & Andy Kubert pour 20.5 €. Contenu VO : Superman : Up In The Sky #1-6.

SYNOPSIS : Pour sauver une petite fille enlevée par des extraterrestres, Superman va devoir prendre l'une de ses plus graves décisions : rester auprès des siens et continuer à les protéger, ou bien parcourir l'univers à sa recherche et laisser Metropolis et la Terre à l'abandon. Mû par un optimisme et un sens du devoir infaillibles, l'Homme d'Acier ne tergiverse pas longtemps avant de s'envoler... là-haut dans le ciel.

29 août :

- Batman No Man’s Land partie 2 par Collectif pour 45 €. Contenu VO : Legends of the Dark Knight #120-122, Batman Chronicles #17, Batman: Shadow of the Bat #88-90, Azrael #56-58, Batman #568-570, Detective Comics #735-737, Nightwing #35-37, Catwoman #72-74, Robin #68-70, Batman: Harley Quinn #1, Batman: No Man's Land Secret Files #1.

SYNOPSIS : Les différents clans de Gotham se partagent toujours la cité dévastée par un tremblement de terre. Coupée du reste des États-Unis, la ville devient une plaque tournante du marché noir, organise des combats clandestins... Pris au piège de ses pires ennemis, Batman doit appeler à la rescousse ses fidèles alliés : Azrael, Robin, Nightwing et Catwoman . Chacun se retrouve avec une mission à accomplir. De son côté, le Joker se découvre une nouvelle conquête en la personne de Harley Quinn .

- Batman Superman World’s Finest tome 6 par Mark Waid, Gleb Melnikov & Adrián Gutierrez pour 20 €. Contenu VO : Batman / Superman: World's Finest #30-34.

SYNOPSIS : Quand Eclipso, manifestation physique de la colère divine, parvient à se libérer de sa prison, sa vengeance ne tarde pas à faire rage ! Le puissant agent du chaos ravage tout sur son passage, et en profite pour posséder les membres de la Ligue de Justice . Face au carnage, Batman et Superman se dressent, et doivent faire appel à d'anciens alliés pour espérer vaincre leur ennemi. Mais pourront-ils résister à leur tour à la possession d'Eclipso ?

- Peacemaker Tries Hard par Kyle Starks & Steve Pugh pour 19 €. Contenu VO : Peacemaker Tries Hard! #1-6.

SYNOPSIS : Après avoir été libéré de la Suicide Squad, Christopher Smith, alias Peacemaker, veut se racheter et essayer de faire des trucs de super-héros normaux, pour changer. Et lorsqu'il vient au secours du chien le plus mignon qu'il ait jamais vu en démantelant un réseau terroriste, il trouve enfin l'amour inconditionnel dont il a été privé toute son existence. Une nouvelle vie semble s'offrir à lui... jusqu'à ce que son chien soit kidnappé par un super-vilain qui veut contraindre Peacemaker à exécuter ses plans ultra violents et ultra peu héroïques... Peacemaker mettre-t-il ses talents si particuliers au service de ce criminel, ou parviendra t-il à s'ouvrir une autre voie, à grands coups de balles dans la tête et de coups de pied dans les b***** ?

- Batman Silence 2 – Chapitre 2 par Jeph Loeb & Jim Lee pour 5.9 €. Contenu VO : Batman #159.

SYNOPSIS : Vingt ans après la publication de Batman SILENCE, récit fondateur du Chevalier Noir , Jeph Loeb (SUPERMAN FOR ALL SEASONS, BATMAN : UN LONG HALLOWEEN) et Jim LEE (JUSTICE LEAGUE, SUPERMAN POUR DEMAIN) reviennent pour raconter la suite de l'affrontement entre Batman et Silence . Un récit épique pour une nouvelle étape majeure de la mythologie du Chevalier Noir .

- Justice League Of America – La Saga de Red Tornado (2006) par Brad Meltzer, Geoff Johns & Rag Morales pour 31 €. Contenu VO : Justice League of America #0 et #1-12 + Justice Society of America #5-6.

SYNOPSIS : Après une crise cataclysmique, la Ligue de Justice s'apprête à renaître de ses cendres. Batman, Superman et Wonder Woman reforment le groupe mythique et y invitent des membres de longue date comme de nouveaux venus. Alors que Red Arrow et Hawkgirl font leur entrée, l'androïde Red Tornado est pris pour cible par un mystérieux ennemi.

- The Weatherman tome 3 (Dernier tome) par Jody Leheup & Nathan Fox pour 24.99 €. Contenu VO : The Weatherman Volume 3 #1-7.

SYNOPSIS : Nathan Bright, présentateur météo local, a été contraint de se faire passer pour le célèbre terroriste Ian Black. Mais qui est Ian Black ? Les réponses pourraient être la clé pour sauver le monde et Nathan aussi. Mais Nathan mérite-t-il d'être sauvé ? L'humanité mérite-t-elle d'être sauvée ?

Enfin, sans forcément être des nouvelles annonces, petits rappels de titres déjà annoncés, mais décalés par l’éditeur. À savoir Batman Off-World pour le 22 août.