Urban Comics annonce de nouveaux Urban Nomad

S'il y a bien une collection dont on nattendait impatiemment des nouvelles, c'est bien Urban Nomad. Tout du moins jusqu'à... disons environ dix minutes... En effet, la nouvelle est toute chaude puisque l'éditeur Urban Comics vient à peine d'annoncer la sortie de six nouveaux tomes. Ainsi, nous aurons dès le mois d'avril les suites de Fables ou encore de Gotham Central mais également les deux premiers tomes d'une nouvelle séris sous ce format (et non des moindres !) : Preacher. Pour le reste, vous trouverez également du Fortnite et du Batman & Robin.

Pour rappel, la prochaine salve de titres de cette collection de poche est prévue pour le mois de janvier. Une salve qui sera placée sous le signe de Superman .