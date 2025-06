[VF] Sorties Comics de juillet 2025

Panini Comics



Tom Veitch, Kevin J. Anderson, Chris Gossett, Dario Carrasco Jr…



Exar Kun vole l'holocron de son maître afin d'engranger des connaissances Sith et prend le Chevalier Jedi Ulic Qel-Droma comme apprenti. Alors que tous deux s’engagent sur une voie ténébreuse qui menace de les corrompre, seule la Jedi Nomi Sunrider est en mesure les sauver.

(Contient les épisodes US Star Wars: Tales of the Jedi – Dark Lords of the Sith (1994) 1-6, Star Wars: Tales of the Jedi – The Sith War (1995) 1-6, Star Wars: Tales of the Jedi – Redemption (1998) 1-5, Star Wars: Tales of the Jedi (1999) 23 et Dark Horse Comics (1992) 7-9, précédemment publiés dans Star Wars : La Légende des Jedi 4-6 et inédits)

Prix : 32€