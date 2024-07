Commencer les comics : Wolverine (V2)

Chez Marvel, pas besoin de reboot. Les comics nous offrent certes des aventures formidables mais c'est parfois difficile de se lancer dans la lecture lorsqu'on ne sait pas du tout par où commencer. Cependant, Marvel est connu pour son accessibilité et les auteurs ont laissé des portes d'entrée pour les nouveaux lecteurs. Pendant deux semaines, nous allons vous proposer, pour les grosses franchises de l'éditeur, les clés pour rapidement rentrer dans la lecture des histoires récentes. Nous vous présenterons une histoire qui détaille les origines des personnages, les sagas incontournables de leur franchise et les derniers points d'entrée qui vous permettront de rattraper la parution actuelle sans trop de difficultés et sans trop dépenser. Aujourd'hui, penchons nous sur le cas du plus gros monstre de l'univers Marvel : Wolverine.

LES ORIGINES

Wolverine est apparu la première fois dans The Incredibke Hulk #180-181. Marvel a publié, après bien des années de mystère, une mini-série sur les origines de Logan nommée Wolverine Origin disponible dans la collection Marvel Icons.

LE PERSONNAGE

Wolverine est un anti-héros, un mutant au pouvoir de guérison si puissant qu'il est (presque) immortel. Ses griffes et ses sens font de lui un animal assoiffé de violence, un traqueur hors-pair doublé un excellent combattant. Membre des X-Men, il a connu plusieurs vies troubles d'assassin, d’ermite, d'expérience de laboratoire...Désormais, il est un des plus puissants héros et il a conquit le respect de ses collègues.

ENTOURAGE

- X-Men : La famille de coeur du héros

- Alpha Flight : Wolverine a été membre de cette équipe de héros canadien

- Avengers : Quand Captain America et Iron Man reforment une équipe suite à l'attaque de la Sorcière Rouge , ils recrutent Logan. Il fut un membre important de l'équipe jusqu'à sa mort.

- Jean Grey : Le plus grand amour de Logan

- Tornade : Amie de Wolverine

- Malicia : Amie de Wolverine

- Jubilée : Protégée de Wolverine

- Daken : Fils naturel de Logan, il n'a appris son existence qu'il y a peu

- X-23 : Clone de Wolverine, il la considère comme sa petite soeur. De récentes révélations ont révèlés qu'elle est la fille génétique de Logan .

VILAINS

- Dents-de-Sabre : Némésis de Wolverine

- Lady Deathstrike : Une mercenaire qui s'est souvent attaqué à Wolverine

- Samouraï d'Argent : Demi-frère de Mariko, c'est un yakuza qui respecte mais hait Wolverine.

- Gorgon : Membre de l'Hydra

- Omega Red : Soldat mutant Russe

- Romulus : Un criminel surpuissant qui a manipulé Logan pendant des années

Recueil pour le néophyte :

Je Suis Wolverine

Synopsis : Il est le meilleur dans sa partie et ça fait cinquante ans que ça dure ! Le plus féroce des X-Men a connu bien des aventures, elles ont commencé avant même la création du groupe formé par le Professeur Xavier . Cet album est l'occasion de revivre certains des moments les plus forts de la longue et tumultueuse carrière de celui qu'on appelle Wolverine .

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Anthologie.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Pas évident de faire le tri dans la pléthore d'aventures qu'a connues Wolverine . Evidemment, puisqu'il s'agit ici de montrer un échantillon des périodes les plus représentatives et marquantes, il est impossible d'être exhaustif ni de mettre tous les fans d'accord sur une sélection. Mais si certains des choix de Panini sont incontournables, d'autres laissent perplexes, de même que certaines absences se font sentir. C'était par exemple l'occasion de rééditer certains one-shots oubliés des intégrales tel le mémorable Jungle Saga. Mais ne soyez pas grincheux, il y a suffisamment de morceaux épiques dans cette anthologie pour combler un large public.

Points d'entrée :

Les séries sont présentées dans l'ordre chronologique.

Wolverine - Intégrale

Synopsis : Mutant doté d'un facteur autoguérisseur et de sens aiguisés, Logan est utilisé comme cobaye lors d'une expérimentation top secrète menée par le gouvernement canadien. Il en ressort avec un squelette recouvert d'un métal indestructible, l'adamantium, qui fait de lui un des êtres les plus dangereux de la planète. X-Man solitaire, il est le meilleur dans sa partie. Découvrez ses premières aventures en solo dont la mini-série illustrée par Frank Miller. Réédition de la première intégrale de Wolverine qui contient la première mini-série dessinée par Frank Miller, les épisodes de Marvel Comics Presents et les débuts de la série régulière. Le tout est signé par Chris Claremont, l'architecte des mutants durant plus de quinze ans.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Intégrale (7 tomes parus)

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Rien que pour la mini-série légendaire de Claremont et Miller, ce tome est indispensable. Et si les débuts de la série principale sont aux antipodes de ce qu'on pouvait attendre, Claremont nous y fait découvrir Madripoor, État fictif dans lequel Logan vivra de très nombreuses aventures. Bref impossible de passer à côté de ce volume.

Wolverine – L'arme X

Synopsis : Qui est Wolverine ? Le passé du célèbre mutant est entouré de mystère, en particulier concernant la façon dont il a acquis ses redoutables griffes en adamantium, et le squelette qui va avec. Découvrez comment l'homme qu'on appelle Logan est tombé entres les griffes du projet Arme X.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Hors Collection ou Marvel Must-Have.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Panini ressort un classique de l’univers des mutants qui nous permet de comprendre un peu mieux le personnage de Wolverine . Après, il faudra passer outre les dessins particuliers de Windsor-Smith qui pourront en rebuter certains. Un conseil, lisez-le !

Wolverine – La Mort Aux Trousses

Synopsis : Soldat, samouraï, X-Man… En un siècle, Wolverine a mené bien des existences et il a bien mérité un peu de repos. Mais c’est compter sans le retour d’un vieil ami rencontré à Hong Kong des années plus tôt, McLeish, alias le Spectre Blanc, le plus grand tueur du monde...

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Must-Have.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : a VENIR

Wolverine – Les Origines & La Fin

Synopsis : Retrouvez trois récits essentiels du mutant griffu. Origin et Origin II reviennent sur la jeunesse de Logan , avant qu’il ne devienne Wolverine . Wolverine : The End imagine la fin du héros, dans un futur lointain.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Icons.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Après 30 ans de mystère, Marvel lève enfin le voile sur le passé de Logan . Enfin, sur une partie de son interminable passé. Et là, la surprise est totale. Jenkins n'hésite pas à prendre à contre-pied les fans en leur narrant une histoire très différente de ce à quoi ils étaient en droit de s'attendre. Pari risqué mais pari gagné car le résultat est à la hauteur, magnifié par les planches d'Andy Kubert et la colorisation si particulière de Richard Isanove qui a su donner aux pages un aspect patiné qui définira l'identité visuelle de cette saga légendaire. Comme le disait mon estimé collègue BatD plus haut, le second volume est plus dispensable. Wolverine : La fin est à éviter et fait baisser le niveau du recueil.

Wolverine

Synopsis : On peut le traiter de mutos ou d'animal, le considérer comme un chasseur ou comme un héros, Wolverine s'en fiche. Il est juste là pour faire le sale boulot, il le sait et s'en accommode. Un jour, il rencontre sa voisine de palier, Lucy Braddock. Elle qui surnomme Logan le Mauvais Garçon, l'appelle à l'aide. Il est temps pour le mutant de partir en mission. Et comme c'est à prévoir, elle sera sanglante.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.en 2 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir.

Wolverine – Ennemi D'État

Synopsis : Au cours d'une aventure d'apparence classique, Wolverine est confronté à un nouveau vilain, le terrible Gorgone, qui parvient... à le tuer ! Logan se voit alors ressuscité et soumis à l'organisation criminelle la Main, qui se sert de lui pour décimer les héros Marvel. Ses anciens camarades vont s'allier pour le contrer mais pourront-ils se résoudre à tuer définitivement leur ami ? Et s'ils sont convaincus, sont-ils capables de le tuer ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Must-Have ou Marvel Icons.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Très bon album ! Le scénario n'est pas très poussé : en gros, Wolverine s'énerve et tape tout le monde. Wolverine n'a jamais été un personnage très intéressant en solo, donc enfin, on a un récit qui assume totalement, et qui nous offre de l'action débridée. Romita Jr est en forme, et la lecture se fait d'une traite, à un rythme effréné !

Wolverine And The X-men

Synopsis : Né différent ? L'École d'Enseignement Supérieur Jean Grey est faite pour vous ! L'équipe expérimentée des X-Men vous apprendra tout ce que vous devez savoir pour survivre dans un monde qui redoute les mutants. Et le directeur de l'établissement n'est autre que Wolverine ! Suite à Schism, le célèbre X-Man et ses jeunes élèves vont devoir affronter de nombreux adversaires dont le Club des Damnés.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe en 5 tomes.

Prérequis : X-men – Schisme.

L'avis de MDCU : Jason Aaron prouvait en quelques pages qu'on pouvait encore faire une série X-Men fun au 3e millénaire. De l'humour en cascade, des intrigues dans tous les sens, une ambiance déjantée, le tout en respectant la continuité. Et le tout servi par une équipe artistique qui s'éclate. Bref, un titre original qui tranche radicalement avec toutes les autres séries X. Un vrai régal.



Période Marvel NOW! :

Wolverine : La Chasse est Ouverte

Synopsis : Wolverine est infecté par un virus extraterrestre qui annule son pouvoir auto-guérisseur. Privé de l'un de ses principaux atouts, comment Logan va-t-il survivre face à Dents-de-sabre ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un récit à éviter meme pour les grands fans de Logan . Visuellement ce n'est pas top du tout, et niveau scénario on est dans le mauvais tout simplement. Alors, conseil, garder vos sous pour un autre comices (Wolverine/Marvel ou non). Sinon, c'est à vos risques et péril...

La Mort De Wolverine : Prélude

Synopsis : C’est une période de grands changements pour le mutant griffu. En effet, depuis qu’il a perdu son facteur autoguérisseur, Logan n’est plus immortel et un nouveau chapitre de sa vie a débuté. Non seulement il ne fait plus partie des X-Men, mais il est également devenu le chef d’un groupe de criminels. Face à des assassins ninjas ou à d’anciens ennemis comme Dents de Sabre, le nouveau Wolverine va devoir redéfinir ses objectifs.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Wolverine : La Chasse est Ouverte.

L'avis de MDCU : Vous pouvez passer votre chemin sur ce deluxe. Le run de Paul Cornell n'était pas franchement inspiré. C'est très lent et c'est surtout un défilé d'ennemi. Ca permet juste à Panini de capitaliser sur la Mort de Wolverine pour vendre ce run

La Mort de Wolverine

Synopsis : Privé de son facteur autoguérisseur, Logan est devenu une cible. Conscient que le temps lui est désormais compté, Wolverine réussira-t-il à donner un sens à sa mort ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Must-Have, Marvel Deluxe et Marvel Absolute.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Franchement, si ce récit s'appelait autrement et que Wolverine survivait, il serait probablement totalement oublié aujourd'hui. Cependant l'histoire se laisse lire, et les dessins de McNiven sont toujours agréable à regarder. Pas un must-have, il ne faut pas pousser, mais un sympathique moment de lecture, sans plus.

Wolverines

Synopsis : Logan, le mutant connu sous le nom de Wolverine , est mort. Cet évènement aura des répercussions sur la vie de ses alliés, mais aussi sur celle de ses ennemis. Comment X-23 , Dents de Sabre, Daken, Lady Deathstrike et Mystique réagiront-ils à la nouvelle de son décès ? D'autre part, les survivants du programme Arme X doivent faire face aux conséquences des expériences qu'ils ont subies.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe en 3 tomes.

Prérequis : La Mort de Wolverine .

L'avis de MDCU : A venir.

Secret Wars – Old Man Logan

Synopsis : La traversée du Battleworld permettra au vieux Logan de découvrir la vérité sur ce monde et sur lui-même.Wolverine est mort mais Brian M. Bendis et Andrea Sorrentino profitent de Secret Wars pour s'intéresser au personnage de Logan , tel qu'il apparaît dans Old Man Logan de Mark Millar et Steve McNiven.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW!.

Prérequis : Old Man Logan .

L'avis de MDCU : Une mini-série qui sert juste à "expliquer" (et encore) comment Old Man Logan s'est retrouvé dans le nouvel univers. Concrètement hormis les dessins de Sorrentino, je ne vois pas d'autres raisons de l'acheter. Le scénario est en mode pilote automatique, Bendis fais juste un road trip qui n'apporte rien au personnage, certaines issues se ressemblent et on se demande bien l'intérêt de lire ça.

Période All-New, All-Different Marvel :

Synopsis : Reprenant le costume de Logan , Laura veut faire honneur à sa mémoire. Mais des clones de la jeune femme font leur apparition et le passé de l'héroïne vient la hanter. Réussira-t-elle à rester Wolverine ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW!.en 4 tomes.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Super ! Un véritable régal pour les yeux et un scénario à la "Wolverine" comme on les aime: de l'action, des expériences génétiques, du drame. On peut quand même dire que ça fait plaisir de voir Laura comme ça dans cette série. Ce personnage a quand même fait un sacré bout de chemin depuis sa 1ère apparition. À lire.

Old Man Logan

Synopsis : Après un futur apocalyptique et un Battleworld sous la domination de Fatalis, Old Man Logan découvre un présent apaisé. Pourtant, ses premières rencontres ne vont pas être de tout repos.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel NOW! en 5 tomes.

Prérequis : Old Man Logan .

L'avis de MDCU : Un premier arc pas très fou pour Old Man Logan qui est surtout fait de rencontre avec des version différentes des personnages de la mini-série originale comme Kate Bshop en Hawkeye ou Amadeus Cho en Hulk . Bien évidemment, la partie graphique est excellente pour peu que l'on accroche au style d'Andre Sorrentino.

Période Legacy :

Synopsis : Laura et Gabby reviennent pour une saga entièrement inédite : Les Orphelins. Des hommes et des femmes masqués ont kidnappé Dakenet c'est à Wolverinede remonter la piste ! Mais la vérité que l'héroïne va découvrir sur cette organisation va la ramener à l'origine de sa propre histoire…

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Legacy en 2 tomes.

Prérequis : All-new Wolverine .

L'avis de MDCU : A venir.

Old Man Logan : Le SamouraÏ Écarlate

Synopsis : Logan se retrouve à Madripoor face au Samouraï Écarlate. Ce nouvel ennemi est en réalité une connaissance de son passé, quelqu'un qu'il pensait mort…

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Legacy.

Prérequis : Old Man Logan tome 5.

L'avis de MDCU : Du bon Logan , qui fait le choix toujours un peu facile d'aller piocher dans le passé du personnage et d'en ramener des choses, mais c'est bien exécuté, ça se lit très bien et c'est graphiquement à la hauteur.



Période Fresh Start :

Old Man Logan

Synopsis : Dans les trois récits complets de cet album, le vieux Logan doit protéger Glob, l'un des élèves de l'école, et affronter deux des plus grands chasseurs de l'univers Marvel : le terrible Bullseye et le sauvage Kraven.

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel en 2 tomes.

Prérequis : Old Man Logan : Le SamouraÏ Écarlate.

L'avis de MDCU : A venir.

Wolverine : Le Retour De Wolverine

Synopsis : Le corps de Logan a disparu. Une mystérieuse femme du nom de Perséphone annonce aux X-Men que Wolverine est avec elle et qu'il travaille désormais pour elle. Que s'est-il passé ? Quel destin attend Logan ? Le monde est-il en sécurité alors que « le meilleur dans sa partie » est entre les mains d'une femme d'affaire impitoyable ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : La Mort de Wolverine .

L'avis de MDCU : La seule chose à savoir est dans le titre : Wolverine revient d'entre les morts. Le reste est totalement oubliable. Les dessins de McNiven ne sauvent pas le caractère insipide de ce qui aurait dû être un événement important.

Dead Man Logan

Synopsis : Son pouvoir de guérison étant fort altéré, Old Man Logan sait que ses jours sont comptés. L'heure est venue pour lui de régler ses affaires en cours et de trouver un moyen de retourner à son époque pour mourir en paix...

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel en 2 tomes.

Prérequis : Old Man Logan .

L'avis de MDCU : A venir.

Période Krakoa :

Wolverine

Synopsis : Wolverine a traversé bien des épreuves. Il vit maintenant avec les autres mutants sur l’île de Krakoa , où il peut enfin être… heureux ? Ce guerrier hors pair saura-t-il se battre pour préserver son nouveau foyer de toutes les menaces… même celles du passé ?

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe (2 tomes parus).

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : C’est un retour réussi pour Wolverine avec l’ère Krakoa. On retrouve les fondamentaux du personnage avec sa part d’humanité désabusée qui fonctionne bien. On a des intrigues politiques en lien avec la nation mutante qui permettent d’explorer la face sombre de Krakoa. C’est conseillé de lire la série en parallèle d’X-force, les deux séries se répondent très souvent et offrent une expérience de lecture encore meilleure. Le duo Adam Kubert et Viktor Bogdanovich ont des styles qui se répondent bien et proposent un résultat réussi, mais pas des plus renversants.

X Lives / X Deaths Of Wolverine

Synopsis : Wolverine a vécu de multiples vies : Logan, James Howlett, l’Arme X. Aujourd’hui, le futur de Krakoa repose sur son passé. Pour éviter la catastrophe, le Mutant Griffu doit voyager à différents moments emblématiques de son existence et empêcher la mort de Charles Xavier .

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Wolverine et X-Force de Benjamin Percy.

L'avis de MDCU : Nouveau récit sur Wolverine qui tombe à pic pour les 50 ans du personnage. Comme pour Hox/PoX, on a deux histoires liées entre elles. L’une permet de revisiter le passé du personnage avec des moments sympathiques et quelques easter-egg, mais moins captivantes que la seconde histoire qui est une suite surprise à Inferno. Les deux histoires mettent bien en valeur Wolverine et son histoire. L’auteur joue bien avec les éléments introduits par Hickman durant Hox/PoX, mais en plus violent et moins subtile. Si le récit à ses qualités, il sonne aussi comme une cassure avec certaines idées d’Hickman notamment en amenant un personnage sur une radicalité qui surprend. Les deux dessinateurs sont très bons malgré leurs styles de dessin différents. On retiendra Federico Vincentini qui propose l’un de ses travaux les plus convaincants. À noter qu'il vaut mieux lire ce récit en parallèle des séries X-force et Wolverine du même auteur, où il reprend des éléments qui continueront dans les séries citées.

Wolverine/Ghost Rider – Les Armes de la vengeance

Synopsis : Logan et Johnny Blaze font équipe pour traquer un tueur en série démoniaque mais quel lien peut bien unir Wolverine et Ghost Rider ? L'origine de leur première rencontre est révélée tandis qu'ils mènent l'enquête. Parviendront-ils à s'entendre afin d'éviter de nouvelles victimes ?

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Wolverine et Ghost Rider de Benjamin Percy.

L'avis de MDCU : A venir

One Shots :

Wolverine vs Deadpool – Le Loup Sort Du Bois

Synopsis : Deadpool et Wolverine ont bien des points communs : leur facteur autoguérisseur, leur traumatisme lié au programme Arme X ainsi qu’un goût prononcé pour la violence et la bagarre. Aussi, quand leurs chemins se croisent, mieux vaut s’attendre à un déluge de coups de feu et de griffes !

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Deluxe.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Un opus qui a le mérite d'être accessible et qui reste idéal pour se vider la tête. On suit les différents combats sans réfléchir, avec plus ou moins de plaisir suivant la qualité des dessins.

Old Man Logan

Synopsis : Dans un monde futuriste et dévasté, les États-Unis sont désormais des Terres Perdues dirigées par des super-vilains. Dans le désert de Californie, une terre désolée, contrôlée par le gang de Hulk , Logan souhaite vivre en paix. Loin de son passé au sein des X-Men, l’ancien héros n’aspire désormais qu’à une paisible vie de famille auprès de sa femme et de ses enfants…

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Events ou Marvel Must-Have.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Très bon et très belle mini-série dont le succès a lancé la mode de ce genre de récit, et a créé une espèce d'univers parallèle. Forcément, la sauce s'est diluée, mais ce premier essai est clairement réussi et est devenu un classique à lire ! Nouvelle réédition de ce récent classique. Ça reste toujours aussi bon. Millar est un auteur controversé, souvent à juste titre. Mais ici, il se contente de nous proposer une œuvre réussie, sans polémique. Sa version de Logan , vieillissant et brisé, renonçant à toute fierté pour le bien de sa famille, est une excellente trouvaille. L'univers post-apocalyptique n'est pas forcément original mais la formule est efficace. Avec l'excellent Niven aux pinceaux, le titre fait mouche et inspirera même le dernier film de Logan .

Deadpool Vs Old Man Logan

Synopsis : Il va falloir que Logan et Deadpool parviennent à se supporter le temps de sauver une mutante aux étranges pouvoirs. Mais ce ne sera pas facile !

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Encore une aventure de Deadpool faisant équipe avec un autre héros. Cette fois-ci, c'est Old Man Logan qui s'y colle. Les auteurs évitent le naufrage mais n'arrivent pas à donner à ce récit le plus qui aurait pu le distinguer des nombreuses mini-séries qui l'ont précédé. Sans grand intérêt.

Wolverine - La Longue Nuit

Synopsis : En Alaska, une série de morts mystérieuses provoque la venue de deux Agents Spéciaux, Sally Pierce et Tad Marshall. Mais ce qu'ils vont découvrir va dépasser leurs craintes. Une cabane abandonnée au milieu de nulle part ? Des enfants sauvages dans les arbres ? Une secte sinistre qui se réunit mystérieusement la nuit ? Et surtout... le X-Man qu'on appelle Wolverine ?

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir.

Wolverine : Black, White & Blood

Synopsis : Les meilleurs auteurs et dessinateurs Marvel, parmi lesquels Adam Kubert, Chris Bachalo, Declan Shalvey et Greg Land, racontent des aventures inédites de Wolverine en noir et blanc… et rouge ! Kitty Pryde, Nick Fury, Arcade, Dents de Sabre et le Ghost Rider cosmique sont de la partie.

Comment je lis ça : Dans la collection Marvel Hors Collection.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : A venir.

Predator Versus Wolverine

Synopsis : Lorsqu’un Predator, se confronte à James Howlett au début du XXe siècle, aucun des deux ne se doute que leur affrontement va durer plusieurs décennies. Au terme de cette bataille, il ne pourra en rester qu’un. Qui l’emportera ?

Comment je lis ça : Dans la collection 100% Marvel.

Prérequis : Aucun.

L'avis de MDCU : Malgré l'apparent fan service d'un tel titre, Benjamin Percy ne tombe pas dans la facilité ou dans le boulot baclé et nous offre une vraie bonne histoire, bien écrite et construite entre les deux personnages. Avec des dessins à la hauteur. On passe un très bon moment.