Marvel annonce Strange Tales avec Scarlet Witch et Nico Minoru pour le mois d'octobre

Une nouvelle série limitée va être lancée par Marvel durant le mois d'octobre. Intitulée Strange Tales, elle sera écrite par Jeremy Whitley et dessinée par Bayleigh Underwood. Elle mettra en avant Scarlet Witch, Nico Minoru et d'autres héros aux pouvoirs magiques le tout entouré de role play et de Jumanji. Voici son synopsis :

LANCEZ LES DÉS… SI VOUS L'OSEZ ! C'est Halloween, et Nico Minoru rejoint sa petite amie Karolina Dean et ses amis Teddy Altman et Billy Kaplan pour une partie palpitante de RPG Hoosegows and Hydras. Mais lorsqu'un jet de dés fait apparaître des gobelins et fait disparaître tous ses amis, Nico Minoru se retrouve bientôt à courir dans les rues de New York, poursuivie par un dragon bien réel. En quête d'aide, elle se retrouve à la Dernière Porte de Scarlet Witch. Ces deux sorcières retrouveront-elles les héros disparus et reconstitueront-elles la genèse de ce jeu de société, ou leur aventure se terminera-t-elle par une perte critique ?

La série tiendra en quatre numéros dont le premier sortira le 8 octobre.