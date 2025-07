The Walking Dead : Norman Reedus (Daryl Dixon) s'exprime sur l'hypothèse d'une réunion avec Rick Grimes

Avec l'annonce de la fin de la série The Walking Dead: Daryl Dixon à l'issue de sa quatrième saison, les fans se demandent comment l'histoire va se terminer. Et parmi eux, nombreux sont ceux à souhaiter que Normas Reedus croise le chemin de Rick Grimes à la fin de l'histoire. Après tout, cela fait pas moins de sept ans que les deux personnages ne se sont pas croisés.

Voici ce que Norman Reedus a déclaré à IGN à ce sujet :

On est plus qu'au courant de tout ceci. Il y a tellement d'idées balancées par les fans pour ce genre de choses. Parfois, je crois que c'est mieux de faire l'opposés de ce que les gens attendent afin de les surprendre. Si nous nous contentions de lire ce que les fans veulent avant de le leur donner à chaque fois, alors tu connaitrais tous les dénouements. Alors je pense qu'il est mieux de raconter ta propre histoire parfois. Les gens peuvent aimer, échanger, détester, peu importe, mais tu ne veux pas te contenter de lire Twitter sans réellement intéragir, tu vois ce que je veux dire ?

Bien sûr, au-delà de Norman Reedus, il faut également voir ce que Andrew Lincoln, l'interprète de Rick Grimes en pense. Voici ce qu'il a répondu la dernière fois qu'on lui a demandé s'il allait revenir dans l'univers Walking Dead :

Il ne faut jamais dire jamais. Il y a d'autres personnages très importants dans l'univers qui errent encore et sont en vie, et je pense qu'il pourrait être très excitant qu'ils respirent le même air et voient combien de temps ils survivent ensemble. Mais c'est une chose difficile. Cela devrait être comme [The Ones Who Live], une histoire vraiment passionnante.