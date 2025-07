[SDCC] Battle Beast rejoint le roster d'Invincible Vs

A la San Diego Comic Con 2025, Skybound a organisé un panel autour du jeu Invincible VS. Un panel durant lequel est intervenu Robert Kirkman pour balancer l'info : Battle Beast sera de la partie !

L'annonce a été accompagné d'une petite biographie et d'un trailer :

La Bête de Combat entre dans l'arène avec toute la rage, la force et la brutalité que les fans connaissent et aiment. Son insatiable soif de sang l'a conduit à travers l'arène, utilisant une portée d'attaque massive et une Super Armure pour écraser ses adversaires. Bien qu'il soit plus lent, sa puissance brute en fait un combattant dominant capable de renverser le cours de la bataille. Battle Beast rejoint le roster étendu de super-héros appréciés des fans, y compris Mark Grayson (Invincible), Atom Eve, Thula, Bulletproof, et le récemment annoncé Rex Splode.

Pour rappel, Invincible VS sera un jeu de combat brutal en 3v3.