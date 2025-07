Image Comics va fêter le numéro 50 de la série King Spawn en octobre

C'est encore et toujours à travers les sollicitations du mois d'octobre que l'éditeur Image Comics a dévoilé la chose : un numéro spécial pour la série King Spawn qui va atteindre le numéro 50. Le numéro sera écrit par Rory McConville et sera dessiné par Stephen Segovia et Carlo Barberi. Pour l'occasion, sera disponible avec sept couvertures différentes dont quatre du créateur de Spawn : Todd McFarlane.

Il y a quatre ans, Todd McFarlane lançait la première extension majeure de l'univers Spawn avec King Spawn #1. Nous sommes aujourd'hui réunis pour célébrer le succès du Spawn Universe avec King Spawn #50. Un numéro surdimensionné dont l'histoire croisera celles des deux autres numéros 50 à paraître dans les prochains mois (King Spawn, Gunslinger Spawn, The Scorched). Une force ancienne, presque aussi vieille que le temps, est de retour, et Spawn est dans sa ligne de mire. L'histoire, divisée en deux chapitres par numéro, sera dessinée par deux des meilleurs de l'univers Spawn, Stephen Segovia et Carlo Barberi. C'est à ne pas manquer ! Avec des couvertures de Todd McFarlane, Puppeteer Lee (couverture de connexion) et Mark Spears.

King Spawn #50 sortira le 22 octobre 2025 aux Etats-Unis.