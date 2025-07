Image Comics annonce Spawn: The Dark Ages pour le mois d'octobre

C'est à travers les sollicitations du mois d'octobre que la news est tombée. Image Comics va lancer une nouvelle série limitée Spawn. Intitulée Spawn: The Dark Ages, elle sera écrite et dessinée par Liam McCormack-Sharp. Le premier numéro sortira le 8 octobre pour 3.99$. L'auteur réalisera également deux covers : la principale et une variant.

Les barbares saxons harcèlent la Bretagne depuis l'est. Au nord, c'est la menace picte qui plane. À l'ouest, les Hiberniens envoient des pillards venus de ce qui deviendra un jour l'Irlande. Aurélien, fraîchement sacré roi, doit défendre la Bretagne contre toutes ces menaces, tout en gérant la rébellion grandissante de son propre peuple. Car il existe des histoires d'un autre roi, plus méritant encore. Un roi sacré par les anciens dieux celtiques – que les chrétiens appellent le Devil Spawn… Une nouvelle mini-série captivante du célèbre dessinateur et écrivain Liam Sharp. Une brutalité épique débarque dans le Spawn Universe.

Le titre est déconsillé aux moins de seize ans et est présenté comme étant la sortie du mois d'octobre du côté d'Image. Il sera composé de six numéros.