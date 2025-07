Un nouveau numéro muet pour GI Joe par Larry Hama

GI Joe a connu une excellente période dans les comics avec Larry Hama au scénario, et les lecteurs se souviennent probablement d'un numéro un peu spécial, le G.I. Joe: A Real American Hero #21. Sorti en 1984, il était entièrement muet, à l'image de Snake Eyes. Image et Skybound ont décidé de rendre hommage à cette histoire, 300 numéros plus tard.

G.I. Joe: A Real American Hero #321 sortira le 8 octobre 2025, et sera aussi muet. Le scénario sera aussi de Larry Hama, et les dessins de Chris Mooneyham. Cette fois, Snake Eyes et Dawn Moreno doivent défendre The Pit seuls après qu'une arme sonique ait neutralisé leurs coéquipiers. Vous trouverez un aperçu ci-dessous.