Gehenna: Naked Aggression #1 finalement imprimÃ© et mis Ã  disposition

Nous vous avions parlé de Gehenna: Naked Aggression #1 il y a deux mois suite à une actualité un peu curieuse. En effet, l'imprimeur avait refusé d'imprimer le titre. Bonne nouvelle, malgré une sortie repoussée, le numéro est bien disponible dès aujourd'hui. D'ailleurs, la preview a été dévoilée. Le numéro est écrit par Patrick Kindlon et est dessiné par Maurizio Rosenzweig. Edité par Image, il sort aujourd'hui pour 3.99$.

Il y a un contrat sur Gehenna. Mais elle a réussi à rester en vie suffisamment longtemps pour que le contrat ait été revendu plusieurs fois comme une dette consolidée entre des organisations criminelles. Maintenant, elle a l'intention de mettre un terme à cette chaine. Avec une balle. Les créateurs de la série PATRICK KINDLON (FRONTIERSMAN) et MARCO FERRARI (SCARLETT) et l'artiste MAURIZIO ROSENZWEIG (Dylan Dog) vous apportent de l'action non-stop inspiré par Gun Honey et Elektra : Assassin.