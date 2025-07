[SDCC] Robert Kirkman annonce un relaunch de Capes, de l'univers d'Invincible

Robert Kirkman et Mark Englehert de retour sur Capes !

L'actualité autour d'Invincible est décidemment loin d'être bouclée. Après des majs sur la série animée et le jeu vidéo, c'est à présent sur le comics que Robert Kirkman est revenu lors de la Comic Con de San Diego. Oui, le comics Invincible reste "terminé" mais son univers étendu continue... bah de s'étendre. En effet, l'auteur a annoncé un relaunch du spin-off Capes. Il sera aidé dans sa tâche par Benito Cereno en tant que co-scénariste à partir du numéro 7. Mark Englehert sera également de retour pour les dessins.

Voici le synopsis de ce qui vous attend :

BOLT ! KID THOR ! KO ! CAPITAINE COSMIC ! CLAIRE VOYANTE ! GRAND CERVEAU ! COMMANDANT CAPITALISME ! Bienvenue chez Capes Inc., l'employeur de vos super-héros préférés qui protègent New York – du moins lorsqu'ils sont de service – contre des menaces comme MACHINE HEAD, TITAN… et qui se retrouvent maintenant dans le collimateur d'un ennemi inattendu !

Pour les intéressés, vous trouverez de nombreuses images en fin de news.

Capes #1 reviendra le 19 novembre.