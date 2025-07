Udon lance un comis Street Fighter spécial maillot de bain

Marvel n'a pas le monopole du corps. L'éditeur Udon Entertainment vient de dévoiler un titre Street Fighter spécial Swimsuit. Au programme : du Street Fighter, des amis et bien sûr... du maillot de bain. Le numéro est écrit et dessiné par un collectif d'auteurs.

Le spécial annuel *Street Fighter Swimsuit* d'UDON revient avec quelques amis doués pour le combat en plus ! Cette fois, les charmantes dames de *Street Fighter* sont accompagnées des personnages de *Darkstalkers*, *Power Stone*, *Star Gladiator*, *Captain Commando*, *Rival Schools*, et d'autres classiques des jeux de combat et beat'em-ups de Capcom ! Profitez de la plage avec ce magnifique spécial pin-up !

2025 Street Fighter & Friends Swimsuit Special #1 sortira en octobre pour 4.99$.