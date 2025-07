Crossed : le tournage est terminé !

Cela a été très vite ! Nous étions encore en train de faire des spéculations autour du casting du film Crossed que THR dévoile non seulement ledit casting mais aussi que le tournage est déjà terminé ! Il passe donc dès maintenant à l'étape de la post-production

Côté acteurs, Devin Druid (13 reasons why) tiendra le rôle principal de Stan tandis qu'Ash Santos (American Horror Story) tiendra le rôle principal de Cindy. Le casting est ensuite complété par Ethan Jones Romero (Law & Order), Kyla Hee (Psychosis), Chido Nwokocha (Top Gun: Maverick), Spenser Granese (Dope Thief), Bob Morley (The 100), Ana Mulvoy Ten (American Crime), Fedor Steer (Haunted Mansion), Kelvin Adekunle (City of Love), Steven Hack (Little Death) et un petit nouveau dans le profession : Lorenzo Ross.

A noter également que l'acteur Owen Harn (Cobra Kai) tiendra sans doute le rôle le plus imposant physiquement puisqu'il tiendra le rôle du méchant Horsecock, connnu pour faire trois têtes de plus que les autres et distribuer des coups de... des coups de... voilà, voilà, dans la tête des gens.

Pour rappel, à l'origine, Crossed est un comics de Garth Ennis et Jacen Burrows. Il est souvent considéré comme étant l'un des comics les plus dérangeants jamais produits (tout du moins, si on reste dans le milieu de l'édition "classique"). Le scénario est simple : l'humanité est touchée par une infection qui fait que les infectés ne brident plus leurs pulsions. Résultat : on massacre, on torture et on copule (pour rester soft). Le nom "crossed" vient du fait que les infectés portent une sorte de croix purulente sur le visage.

Et si vous avez apprécié cette oeuvre, sachez qu'Ennis lui-même est en charge du scénario et qu'il n'a pas été cherché bien loin puisqu'il a déclaré avoir adapté les dix premiers numéros de son comics, tout simplement.

Pas de date de sortie à ce jour.