Superman devient le plus gros succès avec l'Homme d'acier sur le sol américain

C'est un grande nouvelle pour le film de James Gunn. Lors de la dernière mise à jour des chiffres, le film en était à 325,6 millions de dollars sur le sol américain. En ajoutant ceux d'hier soir, on peut considérer que le film est à présent le plus gros succès avec l'Homme d'acier sur le sol américain. Alors vous allez me dire que j'avais déjà fait cette news le 29 juillet. Eh bien... pas tout-à-fait. Le 29 juillet, nous vous avions expliqué que le Superman de James Gunn était passé devant Man of Steel et donc, qu'il était à présent le film solo de Superman le plus rentable de tous les temps en Amérique du nord. Vous l'aurez compris, à ce moment-là, le mot important était "solo".

Aujourd'hui, nous pouvons enlever le "solo". Superman est devenu le plus gros succès de l'Homme d'acier sur le sol américain. En d'autres termes, il est même parvenu à passer devant Justice League et, mieux encore, devant les 330.4 millions de dollars obtenus par Batman v Superman : Dawn of Justice.

Par contre, il y a peu de chance que le film de James Gunn obtienne ce résultat au box office mondial dans le sens où le fossé entre les résultats sur le sol américain et en dehors des Etats-Unis reste toujours bien présent.