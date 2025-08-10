  1. Accueil
  3. Superman devient le plus gros succès avec l'Homme d'acier sur le sol américain

10 Aout 2025 par Jeff 0 cbm
C'est un grande nouvelle pour le film de James Gunn. Lors de la dernière mise à jour des chiffres, le film en était à 325,6 millions de dollars sur le sol américain. En ajoutant ceux d'hier soir, on peut considérer que le film est à présent le plus gros succès avec l'Homme d'acier sur le sol américain. Alors vous allez me dire que j'avais déjà fait cette news le 29 juillet. Eh bien... pas tout-à-fait. Le 29 juillet, nous vous avions expliqué que le Superman de James Gunn était passé devant Man of Steel et donc, qu'il était à présent le film solo de Superman le plus rentable de tous les temps en Amérique du nord. Vous l'aurez compris, à ce moment-là, le mot important était "solo".

Aujourd'hui, nous pouvons enlever le "solo". Superman est devenu le plus gros succès de l'Homme d'acier sur le sol américain. En d'autres termes, il est même parvenu à passer devant Justice League et, mieux encore, devant les 330.4 millions de dollars obtenus par Batman v Superman : Dawn of Justice.

Par contre, il y a peu de chance que le film de James Gunn obtienne ce résultat au box office mondial dans le sens où le fossé entre les résultats sur le sol américain et en dehors des Etats-Unis reste toujours bien présent.

Fiche Technique

Superman

Sortie : 09 Juillet 2025
Réalisé par
  • James Gunn
Trailers
Trailer
Synopsis

  • Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins de la planète et ses interventions en faveur de l’humanité commencent à susciter le doute. Percevant sa vulnérabilité, Lex Luthor, milliardaire de la tech et manipulateur de génie, en profite pour tenter de se débarrasser définitivement de Superman. Lois Lane, l’intrépide journaliste du Daily Planet, pourra-t-elle, avec le soutien des autres méta-humains de Metropolis et le fidèle compagnon à quatre pattes de Superman, empêcher Luthor de mener à bien son redoutable plan ?


Voir la Fiche

