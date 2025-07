Superman : Déjà un record pour James Gunn ?

Superman vient tout juste de sortir mais il est peut-être déjà possible que James Gunn se soit fait un petit record personnel au passage. En effet, selon les estimations, Superman a réalisé un très joli 21 millions de dollars lors de l'avant-première du film. Le chiffre doit encore être confirmé mais au vu du succès du film, il s'agit d'un score tout-à-fait plausible. Et c'est également là que cela devient intéressant.

En effet, si le nombre est avéré, il s'agira du meilleur score de James Gunn pour ce qui est des avant-premières. Un record qui était détenu par son Guardians of the Galaxy vol 3 jusque-là qui avait réalisé 17.5 millions de dollars en 2023.

A noter également, toujours si le nombre est avéré, qu'il s'agira du meilleur résultat (pour le moment) pour une avant-première pour l'année 2025 puisqu'il est passé devant Lilo & Stitch (14.5 millions de dollars) et Captain America: Brave New World (12 millions de dollars). Bien sûr, dans le cas de cette seconde anecdote, il faudra attendre la fin de l'année pour voir si le titre sera conservé ou non.

