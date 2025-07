Quel avenir pour l'univers Superman de James Gunn ?

Superman vient tout juste de sortir mais il est d'ores et déjà temps de parler avenir. Commençons par la base, si vous le voulez bien. David Corenswet a déclaré à Vanity Fair que son contrat stipulait une suite. Rien de bien surprenant mais cela n'avait pas été confirmé jusque-là. Donc voilà... c'est chose faite. Ensuite, deux spin-off seraient actuellement en considération selon The Wall Street Journal. Le premier serait un spin-off autour de Mr Terrific (Edi Gathegi) et le second serait un spin-off autour de Jimmy Olsen (Skyler Gisondo).

Clairement, ces deux choix ne sont pas forcément les premiers auxquels on penserait mais après tout... pourquoi pas ? Mr Terrific est peut-être celui qui est le plus mis en avant au sein de Justice Gang dans Superman. Quant à Jimmy Olsen, il n'a pas un rôle gigantesque dans le film mais bon... c'est Jimmy Olsen. Il y a clairement de la matière du côté des comics si vraiment un spin-off autour de lui devait voir le jour.

Que pensez-vous de ces nouvelles ? Êtes-vous surpris ?