[SDCC] Moon Girl and Devil Dinosaur : Premier extrait + Wesley Snipes et Cobie Smulders au casting

C'est lors de la Comic Con de San Diego que de nouvelles informations autour de Moon Girl and Devil Dinosaur sont tombées. Avant toute chose, une nouvelle salve d'acteurs "guest" a été annoncée. Les fans de Marvel seront sans doute ravis d'apprendre que Wesley Snipes et Cobie Smulders seront de la partie. Il n'a cependant pas été confirmé que les acteurs allaient revenir pour tenir, respectivement, leur rôle de Blade et de Mariah Hill . A côté de cela, Maya Hawke, Daveed Diggs, Alison Brie et le rappeur Method Man ont également été annoncés.

Ensuite, un premier extrait vidéo a été dévoilée. L'occasion rêvée pour les fans de se faire un premier avis sur la chose.

Le voici :

Alors, qu'en pensez-vous ?