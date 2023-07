[SDCC] Nouvelle mini-sÃ©rie TMNT avec Mateus Santolouco

En parallèle de l'annonce de The Last Ronin 2, lors du panel de la IDW Publishing à la Comic Con de San Diego, l'éditeur a dévoiler un autre projet à venir autour des Tortues Ninjas.



Les lecteurs de TMNT seront ravis d'apprendre que l'artiste brésilien Mateus Santolouco, à qui l'on doit surtout L'Histoire Secrète Du Clan Foot et Shredder in Hell, serait à nouveau à l'oeuvre sur une mini-série intitulée The Untold Destiny of the Foot Clan, aux côtés du scénariste Erik Burnham.

Si aucun détail de l'histoire n'a été révélé, il s'agirait à n'en pas douter d'une suite spirituelle à la première mini-série consacrée au Clan Foot. Aussi selon TortuePédia, elle prendrait en compte les évènements survenus dans le crossover The Armageddon Game, dont la conclusion a tout juste été publiée cet été.

Pour l'heure, hormis quelques concept arts, aucune fenêtre de publication n'a été dévoilé.