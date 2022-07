[SDCC] DC annonce Gotham City: Year One par Tom King et Phil Hester

DC Comics a annoncé durant le Comic Con de San Diego l'arrivée en fin d'année d'une nouvelle série sur Gotham City . Intitulée Gotham City : Year One, elle sera écrite par Tom King et dessinée par Phil Hester. Il s'agit d'une mini-série en 6 chapitres qui sera publiée d'octobre 2022 à mars 2023. L'histoire se passera deux générations avant Batman , et se focalisera sur le detective privé Slam Bradley. Elle nous montrera la chûte de Gotham et comment elle s'est retrouvée dans son état actuel. Le premier numéro arrive le 4 octobre, et vous trouverez un premier aperçu du polar ci-dessous.