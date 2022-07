[SDCC] Jason Aaron et Bryan Hitch lancent Avengers Assemble en novembre

Au travail sur le titre Avengers depuis maintenant 4 ans, Jason Aaron a réouvert les portes du Multivers dans cette série et a continué de l'explorer dans le spin-off Avengers Forever lancé en début d'année. Lors du panel Next Big Thing de Marvel Comics au SDCC, l'éditeur a annoncé le prochain chapitre de ce grand récit avec le one-shot Avengers Assemble Alpha #1 en novembre.

Ce numéro spécial introduira le début de la grande saga d'Aaron qui continuera ensuite dans les pages des deux séries régulières écrites par le bonhomme. Le one-shot sera illustré par Bryan Hitch, également en charge de la couverture sur laquelle figure bon nombre d'Avengers contemporains mais aussi les fameux Vengeurs préhistoriques introduits par le scénariste au début de son run.

Comme à son habitude, la Maison des Idées n'a pas peur des mots et caractérise déjà ce récit comme "la plus grosse saga Avengers de l'histoire". À travers le temps et les univers, les Vengeurs doivent se rassembler pour une guerre au-delà de tout ce qu'ils peuvent imaginer, avec une armée maléfique sans précédent qui prend d'assaut la Tour de Garde au coeur de tout ou encore l'invasion de la Terre par les plus grands méchants au temps de la préhistoire.

L'auteur promet que ce récit reprendra des éléments de ces prédédents runs sur Ghost Rider ou Thor par exemple car évidemment, "tout a mené à ça". Quoi qu'il en soit, à partir de novembre résonnera à travers le multivers le fameux "Avengers, Rassemblement" !