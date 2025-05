Les Thunderbolts* deviennent aussi les New Avengers dans les comics

Il y a peu, nous vous expliquions que Marvel avait plus ou moins changé le nom du film Thunderbolts* pour les New Avengers. Suite logique des évènements, Marvel annonce changer le nom de la série New Thunderbolts prévue pour le mois de juin pour accompagner le film. A présent, la série se nomme également les New Avengers.

Les anciennes covers ont donc eu un changement de titre comme, par exemple, celle-ci :

A noter que d'autres covers ont été dévoilées pour l'occasion. Vous les trouverez ici.