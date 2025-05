Avengers: Doomsday et Secret Wars repoussés de sept mois

La team Marvel / Disney vient d'annoncer que les films Avengers: Doomsday et Avengers: Secret Wars allaient être chacun repoussés de sept mois. Ainsi, Avengers: Doomsday ne sera sortira plus le 29 avril mais le 16 décembre tandis que qu'Avengers : Secret Wars 2026 ne sortira plus le 5 mai mais le 15 décembre 2027. Autrement dit, grande première, les films sortiront à la période de Noël. Par contre, vous constaterez que la séparation d'un an entre les deux films est maintenue.

Aucune raison n'a été avancée par les Studios Marvel. Et il est difficilement envisageable de parler de "retard" puisque le tournage vient tout juste de démarrer. Le monstre était-il trop gros vu les délais mis en place ? Ou est-ce une volonté d'assurer sur les effets spéciaux ? Ou est-ce qu'ils veulent s'assurer de proposer un film de qualité vu les derniers revers au bo-offixe, tout simplement ? Mystère.