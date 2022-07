[SDCC] Premier trailer pour I Am Groot

Bien décidé à mettre en avant sa branche animation, Marvel Studios lui dédie un panel spécial qui se déroule actuellement à la San Diego Comic Con. À cette occasion, plusieurs annonces ont été faites et la première d'entre elles concerne la série animée I Am Groot , qui doit débarquer le 10 août prochainement. Un trailer mettant en scène le personnage des Gardiens de la Galaxie a été dévoilé.

Dans ses images, on découvre donc Baby Groot en mauvaise posture face à un peuple d'êtres microscopiques avant qu'un gag vieux comme le monde ne le sauve et laisse place à des extraits d'autres épisodes dans lesquels la créature semble toujours vouloir faire des bêtises et s'amuser.

5 courts métrages débarqueront le 10 août sur Disney+ pour cette anthologie animée I Am Groot . Comme la coutume le veut, Marvel Studios a également révélé une affiche pour son futur programme.