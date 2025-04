Fantastic Four: First Steps : changement de taille pour Johnny et Sue Storm

Et un possible top départ des reshoots ?

C'est lors d'une interview que Joseph Quinn, Vanessa Kirby et le réalisateur Shakman sont revenus sur les personnages de Johnny et Sue Storm (autrement dit, la Torche humaine et la Femme Invisible).

Tout d'abord, c'est l'acteur qui est intervenu, expliquant que son personnage n'était plus un téméraire et homme à femme :

Moi et Kevin [Feige] avons parlé des anciennes itérations et de notre situation culturelle. Il a été étiqueté comme ce coureur de jupons et insouciant, mais est-ce sexy de nos jours ? Je ne pense pas. Cette version de Johnny est moins insensible aux sentiments des autres, et j'espère qu'il y a une prise de conscience de ce qui motive ce comportement de recherche d'attention.

A ce sujet, le réalisateur Shakman a complété en ces termes :

[Johnny] est vraiment intelligent. Il est sur ce vaisseau spatial pour une raison, et je pense que parfois les gens oublient que dans diverses histoires de bandes dessinées, il a été l’un des plus héroïques d’entre eux, même s’il sape son héroïsme à chaque tournant par l’humour. C’est le frère de Sue, ce qui signifie qu’ils sont issus du même moule.

Pour ce qui est de Sue Storm, il a expliqué qu'elle a contribué à la démilitarisation et à la paix dans le monde mais également qu'elle était la personne la plus intelligente sur le plan émotionnel de la planète. Il conclut en disant Entre [elle et Reed], ils construisent une société idéaliste.

De son côté, l'actrice Vanessa Kirby a ajouté :

Matt et moi étions vraiment conscients qu’il n’y avait pas vraiment de mère avec un bébé dans ces archétypes de super-héros que les femmes ont eus. L’une des choses que j’aime le plus dans l’histoire de Sue, c’est quand elle devient Malice, et que toutes ses choses sombres ressortent. J’étais obsédée par ce chapitre de sa vie. Je voulais donc m’assurer qu’il y avait des tons de malice là-dedans chez elle, qu’elle n’était pas seulement le stéréotype d’une mère gentille et douce. J’ai toujours été très intéressée par le désordre de la féminité, et comment compiler les deux ? Comment pouvez-vous être tout à la fois ? Pas seulement la femme dure, invincible et puissante, mais aussi une mère qui accouche, ce qui est en soi un acte de super-héros. J’aime que ces personnages soient de vrais humains dans une famille désordonnée qui se disputent et essaient de s’arranger et de se tromper.

A côté de cela, il est à noter également que, selon les dires, les reshoots de Fantastic Four: First steps auraient débuté. Par contre, cette partie de la news est à prendre avec des pincettes dans le sens où la source est un membre de l'équipe de tournage mais qui n'a pas souhaité s'identifier. Son message est "un tour de plus autour de la Lune Bleue", Blue Moon ayant été le nom du projet sous lequel les équipes de Fantastic Four: First Steps travaillaient (plus communément appelé "working title".