Le réalisateur de Fantastic Four: First Steps s'exprime sur la suppression des scènes avec Red Ghost

C'est lors d'un entretien avec Phase Hero que le réalisateur de Fantastic Four: First Steps, Matt Shakman est revenu sur la suppression des scènes avec John Malkovich en Red Ghost. Selon lui, il avait tout simplement trop de matériel. Voici ce qu'il a déclaré sur le sujet :

Nous voulions avoir le sens de l'histoire. Nous voulions que ces personnages soient ressentis comme ancrés dans la réalité. Nous voulions que la ville paraisse vivante. C'est une vraie famille, et cela fait quatre ans qu'ils font cela. Une partie de cela était de montrer toutes les choses qu'ils ont accomplies en cours de route. Construire la Future Foundation, vaincre le Red Ghost, le Mad Thinker, le Mole Man... c'était une partie de la construction de leur histoire afin que nous puissions plonger dans leur univers et les voir évoluer en tant que famille avec l'arrivée d'un enfant. Nous avions une scène d'ouverture qui impliquait beaucoup d'action autour du Red Ghost. Nous avons eu une performance incroyable de John Malkovich. C'était juste tellement de matériel quand nous essayions d'arriver jusqu'à ce moment présent où leur monde change et où l'arrivée de Franklin devient imminente.