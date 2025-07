Fantastic Four: First Steps est dédié à Jamie Christopher, Jack Kirby et Inez Shakman

Il arrive souvent qu'un film soit dédié à une personne lorsque celle-ci est impliqué sur le projet et qu'elle décede durant la production. Et c'est arrivé cette fois encore avec Fantastic Four: First Steps. Aussi, le film est dédié à Jamie Christopher, mort le 29 août 2023 alors qu'il agissait en tant que producteur sur le long-métrage (en plus d'être intervenu d'une manière ou d'une autre sur Thor: The Dark World, Guardians of the Galaxy, Avengers: Age of Ultron, Black Widow, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Ant-Man and the Wasp: Quantumania).

La deuxième personne est celle que l'on ne présente plus, l'immense Jack Kirby. Dans le cas présent, il s'agit d'un hommage pour la légende de Marvel, co-créateur des Fantastic Four en 1961.

Enfin, la troisième personne est Inez Shakman soit la maman du réalisateur, décédée tout juste trois mois avant la sortie du film.

A noter que dans le cas de Kirby, la parenthèse le concernant est accompagnée d'une citatation de sa part traduisible par :