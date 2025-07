Les prévisions annoncent un beau top départ pour Fantastic Four: First Steps

Selon les analystes, et suite aux premiers retours positifs, The Fantastic Four: First Steps devrait débuter avec un week-end d'ouverture se situant entre 190 et 210 millions de dollars (avec un 50/50 quant à la répartition marché US et marché international). Autrement dit, il s'agit à peu près de la même prévision que pour le Superman de James Gunn.

Au final, Superman a débuté avec un joli 217 millions de dollars. Marvel va-t-il pouvoir suivre le même chemin ? C'est tout ce que nous lui souhaitons. Bien sûr, il ne s'agit là que de prévisions. La réalité peut être toute autre.

