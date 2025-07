Fantastic Four: First Steps bat le record 2025 en terme d'avant-première !

Les chiffres de l'avant-première de Fantastic Four: First Steps sont tombés et ils sont tout bonnement EXCELLENTS ! Selon Variety, le film a réalisé pas moins de 24.4 millions de dollars ce mardi en Amérique du Nord. Il s'agit de la plus grosse avant-première pour l'année 2025 jusqu'à présent. Un record qui venait tout juste d'être battu par nul autre qu'une autre adaptation de comics : Superman. Ce dernier avait déjà réalisé un très beau score avec 22.5 millions de dollars.

Résultat, alors que l'on tablait sur 100-110 millions de dollars, certains spécialistes imaginent à présent très bien un 130 millions de dollars en terme de week-end d'ouverture. Si tel est le cas, il fera plus que Superman.

Bref, dans la bagarre entre Marvel et DC (une petite bagarre hein ! Un truc bon enfant. Une sorte de bagarounette. Parce qu'on vous aime tous les deux !), le premier round est pour Marvel.