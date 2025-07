Fantastic Four: First steps : un gros premier vendredi et un opening qui s'annonce radieux !

Excellente nouvelle pour le petit dernier de l'écurie Marvel. Après avoir réalisé une belle avant-première, Fantastic Four: First Steps a réalisé un très bon 57 millions de dollars ce vendredi sur le sol américain. A titre de comparaison, c'est tout bonnement plus que les trois anciens opus réunis.

Un très bon score qui pousse également Deadline a pensé que le film, durant son week-end d'ouverture, devrait finir avec 220-230 millions de dollars ce qui, vous l'aurez compris, serait un excellent score.