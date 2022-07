[SDCC] Retour de X-Treme X-Men de Chris Claremont et Salvador Larroca

Si vous lisez des comics depuis un certain temps, vous vous souvenez peut-être de la série X-Treme X-Men écrite par Chris Claremont et dessinée par Salvador Larroca au début des années 2000. Bonne nouvelle si vous l'avez appréciée, non seulement elle revient, mais avec la même équipe artistique ! Cette nouvelle version est dans la lignée de séries comme X-Men Legacy, Symbiote Spider-Man ou Wolverine : Patch, qui renvoie les lecteurs dans le passé pour combler les trous dans les histoires de Marvel. Il s'agira d'une mini-série en 5 numéros, dont le premier arrive le 30 novembre. Cette annonce nous vient du Comic Con de San Diego qui se tient actuellement.